Pierre Karl Péladeau «surpris»

Pierre Karl Péladeau s’est dit «surpris» mercredi de la décision de l’avocate Anne-France Goldwater d’intenter une poursuite contre lui en Cour supérieure relativement à des honoraires professionnels.

La firme Goldwater Dubé réclame 91 843,50 $ à M. Péladeau pour des services rendus entre le 26 février et le 31 mars 2017 et les intérêts dans le cadre des procédures de divorce de M. Péladeau, selon les documents datés du 12 juin et déposés à la Cour supérieure (Chambre civile).

Tout en disant respecter «le travail effectué par les avocats assumant, et ayant toujours assumé, l’entièreté des honoraires liés à leurs services», Pierre Karl Péladeau a dit s’interroger «sur le fait que Me Goldwater réclame le paiement de sommes additionnelles, qui sont disproportionnées par rapport au travail effectué, alors que des honoraires significatifs lui ont déjà été versés».

De son côté, l’avocate allègue que le dossier «était âprement contesté», comportait «plusieurs complexités» et que «des événements imprévus se sont ajoutés à la trame factuelle».

M. Péladeau a aussi déploré la voie choisie, s’interrogeant sur le choix «qui aura malheureusement pour effet d’encombrer les tribunaux [...] alors que la médiation aurait été un véhicule beaucoup plus approprié».