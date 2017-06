Rectorat: un régime d’après-mandat «indécent» pour l’ancienne garde, dit la CAQ

«Indécent, scandaleux, honteux» : la CAQ ne manquait pas de qualificatifs pour exprimer son désaccord envers l’ancienne administration de l’Université Laval, qui conserve les généreux avantages de son régime d’après-mandat.

«Non seulement je ne trouve pas ça acceptable, je trouve ça proprement indécent, scandaleux, honteux. L’ex-recteur Brière, je ne sais pas comment il va faire pour se promener dans les rues de Québec, avec une telle situation», a dénoncé mercredi en point le député caquiste Éric Caire.

Le conseil d’administration de l’Université Laval annonçait mardi qu’il revoyait à la baisse les conditions de rémunération d’après-mandat de sa nouvelle rectrice, Sophie D’Amours. Or, l’ancien recteur Denis Brière et son équipe précédente conservent leurs avantages, soit 100% à 75% de leur salaire de haut dirigeant pendant six ans, s’ils demeurent à l’emploi de l’institution.

«Six ans à son plein salaire de recteur, ça n'a aucun sens, c'est indécent, c'est honteux, c'est scandaleux. En plus, ça discrédite le discours des universités qui disent : Écoutez, on manque d'argent, on manque de ressources. Dans la population, ça ne passe pas», s’est insurgé M. Caire.

La CAQ interpelle la ministre responsable de l’Enseignement supérieure, Hélène David, exigeant qu’il y ait un encadrement pour les conditions de travail des dirigeants d'universités. «Parce que ce n'est pas le premier parachute doré qu'on voit», résume-t-il.

De son côté, Sophie D’Amours conserve le même salaire annuel que son prédécesseur, soit 331 000$. Lorsqu’elle terminera son mandat, elle aurait droit à une année supplémentaire de pleine rémunération, sans plus.

Rappelons que le conseil d’administration de l’Université Laval avait lui-même bonifié les conditions d’après-mandat en 2014, soulevant du coup la controverse.