Rio Tinto veut continuer à développer ses «actifs de classe mondiale»

Le grand patron de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, qui se trouve ces jours-ci au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec tous les membres du conseil d'administration de l'entreprise, s’est voulu rassurant mercredi en ce qui concerne l’importance des installations régionales.

«Ce sont vraiment des actifs de classe mondiale qu’on a l’intention de continuer à développer», a souligné Jean-Sébastien Jacques.

L’entreprise ne prévoit toutefois pas faire d’investissements majeurs à court terme en raison de la situation des marchés mondiaux, qui n’est pas favorable.

Or, le grand patron ne ferme pas complètement la porte à la réalisation de certains projets plus urgents dans la région, dont celui de l'expansion du site de résidus de bauxite à l’usine Vaudreuil, qui permettrait de sauver 1000 emplois.

«On regarde la situation, a commenté M. Jacques. On en parlera avec le premier ministre Philippe Couillard jeudi. Il est clair que Vaudreuil a un rôle absolument essentiel dans l’intégration de nos activités aluminium au Saguenay. Donc, nous regardons toutes les options pour Vaudreuil.»

Il s'agit d'un discours encourageant selon le Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Arvida, qui a également pu rencontrer le grand patron de Rio Tinto et des membres du conseil d'administration mardi.

«On s’est assuré que lorsque le marché aura repris, on veut entendre le mot "Arvida". Et on a eu la certitude qu’Arvida est dans les plans», a affirmé le président du syndicat, Alain Gagnon.

Plusieurs visites au programme

Selon les informations de TVA Nouvelles, le conseil d'administration de Rio Tinto visitera dans les prochains jours les usines Vaudreuil, Alma, AP60, en plus de la Centrale Shipshaw et le Centre de recherche et de développement d'Arvida (CRDA).