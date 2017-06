Handicapée après une surdose de lithium prescrit

Une dame de 47 ans a perdu l’usage partiel de ses jambes et garde de graves séquelles après une surdose de lithium, un médicament qui avait été prescrit par sa médecin de famille, en 2013.

«Elle a pris une partie de ma vie, confie la patiente dont l’identité est protégée. Je vis dans la douleur constante.»

Omnipraticienne à Montréal, la Dre Rajni Saksena a plaidé coupable lundi à deux chefs d’infractions devant le Collège des médecins du Québec (CMQ).

Dosage doublé

On lui reproche d’avoir prescrit du lithium (qui traite les troubles de l’humeur), et d’avoir doublé la dose, sans «une base clinique suffisante» et sans un suivi serré.

Les faits remontent à 2008, alors que la patiente présentait des symptômes dépressifs. Son médecin de famille, la Dre Saksena, lui a prescrit 600 milligrammes de lithium par jour. La médecin avait aussi demandé un test sanguin (et un bilan pré-lithium), mais le suivi n’a pas été fait.

Par la suite, la médecin de 69 ans a perdu le contact avec cette patiente, qui avait un lourd passé de consommation, jusqu’en 2012.

Lors d’un rendez-vous en août, les symptômes de dépression étaient revenus, si bien que la docteure lui a represcrit du lithium. Cette fois, elle a doublé la dose, à 1200 mg par jour.

Encore une fois, un bilan sanguin a été demandé, mais le suivi n’a pas été fait.

Doses renouvelées

Malgré l’absence de résultats des tests, la médecin a renouvelé deux fois les doses de lithium pour six mois. Le 29 octobre 2013, la dame a été admise à l’hôpital de Verdun pour intoxication involontaire au lithium.

Pancréatite, diabète, drain thoracique: elle a été hospitalisée trois mois et demi. À son arrivée, son taux de lithium était près de trois fois plus élevé que la normale.

«J’ai été 10 jours dans le coma et je suis morte quatre fois, raconte la femme. Je ne sentais plus mon corps, du cou jusqu’aux jambes.»

Pratiquement quadriplégique, la dame a retrouvé l’usage partiel de ses jambes grâce à de longs mois de réadaptation. Elle se déplace toutefois en fauteuil roulant.

À noter que puisque le bilan pré-lithium n’a pas été fait, le CMQ ne peut pas attribuer la faute de la surdose à la Dre Saksena. Pour certains patients, une dose de 1200 mg pourrait être convenable.

Plus de Lithium

Les deux parties ont recommandé une radiation temporaire de deux mois et demi. Le Conseil a pris le tout en délibéré. La Dre Saksena n’avait pas d’antécédent disciplinaire, mais a fait l’objet de rappels par le CMQ pour améliorer sa pratique, et a dû suivre des stages.

Elle n’a pas voulu témoigner hier, mais s’est engagée à ne plus prescrire de lithium à ses patients.