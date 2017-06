Tous les navires devraient être munis d’une radiobalise

Transport Canada devrait exiger que tous les navires commerciaux de transport de passagers voyageant au-delà des eaux abritées soient munis d’une radiobalise de localisation des sinistres, a recommandé mercredi le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Il s’agit d’une des trois recommandations rendues publiques par le BST relativement à un navire qui a chaviré le 25 octobre 2015 dans la baie Clayoquot, en Colombie-Britannique, faisant six morts.

Le «Leviathan II» effectuait une excursion d’observation de baleines et d’otaries près de Tofino sur l’île de Vancouver, quand une vague déferlante a frappé le navire, a indiqué le BST.

Il s’est écoulé 45 minutes avant que les autorités et les secours soient mis au fait du naufrage. L’équipage n’a pas eu le temps de déclencher un signal de détresse et le navire ne disposait pas d’un dispositif de transmission automatique d’un message d’urgence. C’est une fusée à parachute trouvé «par hasard» par l’équipage qui a permis d’alerter des pêcheurs de la Première nation Ahousaht, sinon le bilan mortel aurait potentiellement pu être encore plus lourd, les passagers ne disposant pas d'une protection thermique.

«Lorsque des personnes tombent dans des eaux froides, chaque seconde compte. Les recommandations que nous faisons aujourd'hui visent la mise en place de mesures pour éviter les accidents avant tout, et pour accélérer les efforts de sauvetage en cas d'accident», a dit Kathy Fox, présidente du BST, par communiqué.

Vague

L’organisme a ajouté que le navire «est tombé en travers et a rapidement chaviré». Le capitaine avait au préalable tenté de faire pivoter le navire afin de réduire l’impact de la vague, mais la manœuvre n’était pas complétée au moment de l’impact.

Le BST recommande que Transport Canada exige que les exploitants de navires à passagers sur la côte ouest de l’île de Vancouver ciblent les endroits et les conditions propices à la formation de vagues dangereuses, et qu’ils se dotent de stratégies visant à éviter leur rencontre.

Des processus de gestion des risques explicites ciblant les dangers devraient par ailleurs toucher l’ensemble des navires de passagers au Canada, comme le veut une autre recommandation du BST. Transport Canada devrait ainsi exiger que les propriétaires adoptent des «stratégies proactives pour réduire les risques associés à ces dangers».

Les 27 personnes à bord du «Leviathan II», dont trois membres d’équipage, avaient été projetées dans les eaux froides «sans dispositifs d’aide à la flottaison» ni équipement de protection thermique. Au terme de l’opération de sauvetage, 21 personnes ont survécu.