Trois salons de massage en infraction à Laval

Le service de police de Laval (SPL) a annoncé, mercredi, avoir émis 14 constats d’infraction totalisant 6500 $ à trois salons de massage oeuvrant dans la municipalité au cours du dernier week-end.

Dans le cadre d’une campagne planifiée visant principalement l’exploitation sexuelle de mineures, les policiers de la section Alcool-Tabac ont visité trois salons de massage et six bars de danseuses lavallois (le Sexpert, le Salon bleu, les Déesses, le Modernic, le Lavallois et le BBW).

Bien qu’aucune personne d’âge mineur n’ait été trouvée à l’intérieur des neuf endroits visités, les trois salons de massage étaient en infraction.

Les constats sont surtout liés au permis de pratique et au code vestimentaire non conforme en vertu de la réglementation municipale.

L’équipe Équinoxe a été créée afin de participer au Comité de prévention jeunesse en exploitation sexuelle mis sur pied, en 2016, par le ministère de la Sécurité publique. Elle voit également à contrer le crime organisé et tous les phénomènes de violence, de drogue, de proxénétisme, d’armes, de fraude et de contrebande.

Les sept policiers lavallois qui forment Équinoxe ont procédé à 325 arrestations depuis sa création, dont 68 depuis le début de l’année 2017.