Un bébé survit après avoir été jeté du 10e étage

Un bébé a été sauvé des flammes de la tour infernale de Londres après avoir été lancé du dixième étage, a raconté un témoin au journal The Telegraph.

«Une femme a tenté de sauver un bébé en le laissant tomber du neuvième ou du dixième étage. Des gens étaient rassemblés sous la fenêtre», se souvient Samira Lamrani.

Parmi les personnes prisonnières de l'intense brasier, une femme qui tenait son bébé, criait et frappait contre les fenêtres, pour sauver son bébé.

«Un homme s’est précipité près de la fenêtre pour attraper le bambin», poursuit le témoin.

«Je pouvais voir beaucoup de personnes qui demandaient de l’aide. Je pouvais les entendre crier pour leur vie. On entendait des voix aiguës et on se disait qu’il y avait beaucoup d’enfants.»

Un garçon de cinq ans lancé du cinquième étage

Mme Lamrani a raconté qu’un autre enfant de cinq ans a été sauvé des flammes, lancé par sa mère du cinquième ou sixième étage.

«Il avait l’air sensiblement correct, mais on m’a dit qu’il avait des os brisés et des ecchymoses», affirme Mme Lamrani.

L'incendie qui a ravagé un immeuble de logements sociaux de 24 étages à Londres dans la nuit de mardi à mercredi a fait au moins 12 morts et 78 blessés, dont 18 dans un état critique, et de nombreux disparus.