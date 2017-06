Le whip de la majorité républicaine blessé dans une fusillade

Le suspect dans une fusillade qui a fait plusieurs blessés dans la banlieue de Washington mercredi, dont un chef de file du parti républicain à la chambre des Représentants, a été arrêté, a indiqué la police d'Alexandria sur Twitter.

Le suspect n'est «plus une menace», a précisé la police. La fusillade a fait quatre blessés selon les médias.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP











«Les victimes sont transportées dans des hôpitaux», a précisé la police d'Alexandria sur son compte Twitter.

Steve Scalise, un chef de file du parti républicain à la chambre de représentants, figure parmi les blessé, a témoigné sur la chaîne CNN, le parlementaire Mo Brooks qui lui a porté les premiers secours.

«J'étais sur le terrain et j'entends "bam!", je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base (...) J'entends un autre "bam!" et je réalise qu'il s'agit d'un tireur. Au même moment j'entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché (...) L'arme était un semi-automatique et il a continué à tirer sur différentes personnes», a-t-il raconté sur CNN.

Le président Donald Trump a été informé de la situation a indiqué la Maison-Blanche.