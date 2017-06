Un impressionnant tourbillon de poussière devant sa maison!

Une adolescente de 14 ans de Pintendre, près de Lévis, a été témoin d’un phénomène plutôt particulier, mercredi après-midi.

Elle a aperçu un impressionnant tourbillon de poussière devant sa résidence. La jeune fille, qui avait son téléphone cellulaire en main, a capté la scène sur vidéo. C’est sa mère, Karine Lagueux, qui nous l’a fait parvenir via la page Facebook de TVA Nouvelles.

«C’est vraiment spécial, parce qu’il n’y avait aucun signe d’orage ni aucun vent», a raconté Mme Lagueux.

L’événement s’est produit vers 15h30, sur la route Kennedy.

«Elle a entendu du bruit un peu et elle s’est mise à regarder par la fenêtre, a ajouté la mère. Elle était impressionnée ! Elle est tout de suite venue me montrer la vidéo à moi et mes employés, parce qu’on travaille dans la même bâtisse. On a capoté !»

Même si ce tourbillon a été assez puissant pour propulser un cône et ouvrir le couvercle d’un petit conteneur, aucun dommage n’a été rapporté.