1060 cyclistes prêts à parcourir 1000 km

Plus de 1000 cyclistes se préparent en vue du départ de la 9e édition du Grand défi Pierre Lavoie dont le départ aura lieu ce soir à Saguenay.

Au total, ce sont 1060 cyclistes qui parcourront 1000 km au cours des prochains jours. Ils passeront notamment par Québec, Joliette, Mont-Tremblant et Gatineau avant d’arriver à Montréal, dimanche.

«Je me sens prêt. J’ai fait ce qu’il faut dans les dernières semaines même si la température n’était pas idéale pour tous ceux qui s’entraînent à vélo au Québec, mais les conditions de pluie et de vent nous ont préparés pour le défi. Je dis toujours que l’inconfort nous rend plus forts», a déclaré Pierre Lavoie sur les ondes de LCN.

L’homme veut ainsi promouvoir les saines habitudes de vie au Québec.

«Ce qu’on veut, c’est que la prévention en santé prenne sa place. Le problème au Québec c’est que tout est curatif. On essaie de guérir les gens qui sont malades et on travaille toujours dans le rouge. On ne fait pas beaucoup de prévention», conclut M. Lavoie, ajoutant qu’à peine 2% du budget en santé est réservé à la prévention.