Céline Dion lance une collection avec Nordstrom

Céline Dion a annoncé en février qu’elle allait collaborer avec Nordstrom sur une ligne de sacs à main, bagages et petits articles en cuir. La collection a été présentée ce mois-ci lors du salon Project Womens à Las Vegas, et la chanteuse va à présent sortir la collection dans les magasins aux États-Unis.

«Je suis excitée par l’opportunité de lancer ma collection avec Nordstrom, a-t-elle affirmé. C’est une entreprise merveilleuse avec de super magasins, et je suis fière d’être associée à eux et mes partenaires de The Buggati Group, Epic Rights et Prominent Band + Talent. Ma collection de luxe est abordable, et nous avons créé de beaux designs avec une excellente qualité. Je suis impatiente que tout le monde découvre tout cela chez Nordstrom. »

La collection automne 2017 sera vendue en ligne et en magasin à partir du mois d’août. Elle comprendra 50 pièces et les prix iront de 58 dollars à 478 dollars. Céline Dion s’est assurée que ses offres soient accessibles en terme de prix afin d’attirer une clientèle variée.

Sa collaboration pourrait être le début d’une nouvelle carrière, car elle avait précédemment laissé entendre qu’il était possible qu’elle lance une marque de style de vie qui comprendrait des bijoux, des chaussures et des vêtements pour les femmes et les enfants. « Pourquoi pas? a-t-elle répondu à WWD en février dernier. Il s’est passé tellement de choses tout le temps dans ma carrière et j’ai le sentiment à ce stade de ma vie que je peux avancer si on m’en donne l’opportunité, c’est maintenant ou jamais et j’ai décidé que c’était une super opportunité », a-t-elle conclu.