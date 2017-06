Céline prend la route

Concerts à Manchester ou pas, Céline Dion lancera sa tournée européenne jeudi soir au Danemark.

La diva foulera les planches du Royal Arena de Copenhague devant 16 000 personnes, donnant ainsi le coup d’envoi à une série de 23 représentations qui l’amènera dans huit pays au cours des sept prochaines semaines. Jusqu’à hier, le nombre de spectacles qu’elle devait offrir durant son périple outre-Atlantique s’élevait à 25, mais les promoteurs de ses deux concerts à Manchester ont indiqué qu’ils étaient reportés puisque depuis l’attaque terroriste du mois de mai, la salle demeure fermée.

Dans un communiqué, les promoteurs ont souligné qu’ils tentaient de reporter les représentations du 25 juin et du 1er août, mais puisque la tournée européenne de Céline Dion se termine le 5 août, les probabilités de trouver un moment qui respecte les horaires de toutes les parties impliquées sont minces.

Céline Dion n’est pas la seule artiste touchée par cette vague d’annulations. Les passages de KISS, Kings of Leon et Radiohead sont aussi compromis.

Rappelons qu’en mai, un attentat terroriste au Manchester Arena a fait 22 morts et plusieurs dizaines de blessés lors d’un concert d’Ariana Grande.

À Paris

Peu de détails concernant le programme des concerts de Céline Dion ont coulé dans les médias. Mais d’après les images des répétitions publiées par son équipe sur Twitter, la star devrait être accompagnée d’une formation semblable à celle qui l’appuie soir après soir à Las Vegas.

Une chose est sûre, Céline Dion est arrivée à Paris dimanche, rapporte la presse française. Accompagnée de Nelson et Eddy, ses fils jumeaux âgés de 6 ans, la diva québécoise a posé ses valises au Royal Monceau, un hôtel de luxe du huitième arrondissement situé à quelques pas des Champs-Élysées.

Mardi soir, l’interprète de My Heart Will Go On a assisté au ballet Renaissance, du chorégraphe Sébastien Bertaud, à l’Opéra Garnier, avec son styliste, Law Roach. Comme c’est toujours le cas depuis quelque temps, sa tenue, un ensemble noir signé Balmain, a retenu l’attention des médias. Quand elle séjourne à Paris, plusieurs fans surveillent ses allées et venues, comme en témoignent les nombreuses vidéos amateurs qui circulent sur internet.