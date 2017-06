Des chevaux miniatures volés?

Un couple de Saint-Pamphile, dans Chaudière-Appalaches, vit actuellement des heures d’inquiétude. Les deux chevaux miniatures de Julie Chouinard et Mario Deschênes ont disparu dans la nuit de dimanche à lundi.

Demeurant tout près de la frontière américaine, ils croient qu’ils se sont fait voler leurs bêtes. Le couple admet qu’ils ont toujours laissé leurs chevaux en liberté sur leur terre et sont convaincus qu’ils ne se sont pas échappés.

Julie Chouinard et Mario Deschênes ont porté plainte auprès de la Sûreté du Québec (SQ) et offrent une récompense de 1000$ à celui ou celle qui leur ramènera leurs précieux chevaux. Selon les premières informations qu’ils ont pu recueillir, une camionnette noire munie d’une remorque a été aperçue dans le rang où ils habitent, dimanche dernier.



Quiconque possède des renseignements sur ce possible vol est invité à contacter la Sûreté du Québec ou Mario Deschênes lui-même au 418-356-7456.