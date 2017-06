Il y avait beaucoup de fébrilité sur la ligne de départ au Grand Défi Pierre Lavoie jeudi soir au Saguenay pour la neuvième édition.

«Ça ne change pas. C'est toute l'énergie des cyclistes et de la population qui va nous nourrir, et ce, à chacune des étapes. C'est magique», a déclaré Pierre Lavoie quelques instants avant le coup d'envoi.

Au total, ce sont 1060 cyclistes qui parcourront 1000 km au cours des quatre prochains jours. Ils passeront notamment par Québec, Joliette, Mont-Tremblant et Gatineau avant d’arriver à Montréal, dimanche.

«Les changements actifs on peut les apercevoir. Le message passe et on voit beaucoup d'action. Il y a beaucoup de gens qui incarnent le mouvement des saines habitudes de vie. Ce n'est pas réservé aux professeurs d'éducation physique. Maintenant, c'est une société entière qui est d'accord à amener des mesures pour que les gens bougent un peu plus au travail, à la maison et dans les municipalités», poursuit M. Lavoie.

















Les 212 équipes sont attendues au Stade olympique dimanche.