La SQ ne ménage pas ses efforts pour retrouver Hélène Martineau

Deux mois après la disparition d’Hélène Martineau, la Sûreté du Québec (SQ) établit pour la sixième fois son poste de commandement à Jonquière où habite la femme de 48 ans.

Les enquêteurs de la SQ se trouveront toute la journée à l’angle du boulevard Saguenay et de la rue Powell toujours dans le but de colliger et vérifier des informations quant à la disparition de Mme Martineau qui manque à l’appel depuis le 12 avril dernier.

Peu de temps après la disparition de la quadragénaire, les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec avaient été saisis du dossier.

ADN

Le corps de police provinciale avait dépêché une équipe sur place afin de passer au peigne fin la résidence d’Arvida du couple qu’Hélène Martineau forme avec son conjoint Michel Larouche

Des véhicules de la famille y avaient aussi été remorqués afin d’y pratiquer des expertises à la recherche de preuves et d’ADN.

Depuis, des rumeurs ont filtré laissant entendre qu’Hélène Martineau songeait à demander le divorce.

Son mari Michel Larouche, qui avait dit lors d’une entrevue à la radio locale en mai qu’il était suspect aux yeux de la SQ, a accepté de passer le test du polygraphe qu’il a échoué.