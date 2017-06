Le monde des affaires se réjouit de la participation d'Ottawa au REM

Le monde des affaires se réjouit de l’investissement confirmé d’Ottawa de 1,3 milliard$ dans le projet de Réseau électrique métropolitain (REM).

«On a trois paliers de gouvernement qui nous livrent ce qu’on demande depuis des années : un réseau de transport en commun moderne pour relier l’aéroport, le centre-ville et la Rive-Sud par le pont Champlain», a dit Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en entrevue avec Mario Dumont.

La Chambre de commerce se réjouit qu’Ottawa n’ait pas attendu la création de la Banque de l’infrastructure du Canada pour annoncer son engagement financier.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue elle aussi «l’appui concret (d’Ottawa) à un projet d’envergure mondiale.

«Au-delà de ses retombées économiques positives (le REM) engendrera des gains de productivité et pourra appuyer le développement de la filière électrique des transports au Québec», ajoute la FCCQ.

Même son de cloche de la part du Conseil du patronat du Québec. «Nous avons appuyé le projet de REM depuis ses balbutiements, car il est en harmonie avec le dessein d'un développement économique durable», affirme Yves-Thomas Dorval, président du CPQ.

Le projet de réseau électrique s’attire tout de même des critiques. Des observateurs déplorent que le REM n’ajoute pas d’accès au transport en commun pour les résidents de l’est de Montréal ou des banlieues situées à l'est.

Michel Leblanc si dit confiant qu’il y aura des annonces dans les années à venir pour les autres secteurs de la métropole.

Enjeu du contenu local

L’autre enjeu majeur qui concerne le REM, c’est la part de contenu local dans le projet. L’opposition à Québec, la CAQ en tête, en fait son cheval de bataille depuis quelques semaines.

«Nous devons jouer à armes égales avec les autres États qui eux mettent un minimum de contenu local dans leurs projets de transport collectif. On doit mettre à profit nos grands projets pour créer des emplois bien payés ici au Québec », est d’avis François Legault, le chef de la CAQ.

«À travers le monde, tous les gouvernements, quand on lance de gros projets d’investissement, exigent un minimum de contenu local. Aux États-Unis, ce minimum est de 60% quand on investit dans les réseaux publics de transport et en Ontario, c’est 25%. Nous (au Québec, c’est 0%, aucune exigence», explique Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal.

La Caisse de dépôt se fait rassurante en affirmant que des 18 consortiums identifiés comme étant en mesure de livrer le projet, on trouve 14 entreprises québécoises.

«Les Québécois vont faire partie de ces consortiums. Est-ce qu’ils seront à la hauteur de 25%? Je ne le sais pas», admet Michel Leblanc.

Philippe Couillard prétend que son gouvernement ne peut intervenir puisque le projet est piloté par la Caisse de dépôt, un organisme indépendant.

«La Caisse gère l’argent des Québécois, gère l’argent des fonds du gouvernement. Elle est où ton indépendance?», demande Michel Girard.

La coalition Trainsparence, qui regroupe le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et plusieurs groupes environnementaux, s’oppose au projet de REM dans sa forme actuelle.

La coalition questionne le processus d’évaluation des impacts environnementaux et remet en cause la technologie choisie par la Caisse de dépôt.