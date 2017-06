Le salaire moyen était de 27,70$ l’heure en 2016 au pays

Le salaire horaire moyen versé aux employés salariés à temps plein se situait à 27,70$ en 2016 au Canada.

Statistique Canada précise que ça exclut les heures supplémentaires, les pourboires ou la rémunération incitative.

L’étude nous apprend également que la rémunération varie beaucoup d’une profession à l’autre et d’une province à l’autre.

Par exemple, le salaire horaire le plus élevé (40,25$) appartient au secteur de la gestion. Ce salaire moyen était en hausse de 5,7% par rapport à 2015. Ce secteur comprend les métiers liés à l’extraction minière et à l’exploitation du gaz et du pétrole.

Autre exemple, la moyenne du salaire horaire dans les professions du milieu de la santé était de 31,80$ en 2016, mais avec de grandes disparités. Les médecins spécialistes gagnaient le salaire le plus élevé lorsqu’on le rapporte sur une base horaire (86,75$), mais les préposés aux bénéficiaires ne gagnaient que 18,95$.

Plus élevé en Alberta

Par ailleurs, c’est clairement en Alberta que les salaires sont les plus élevés au pays.

Statistique Canada divise le Canada en 76 régions économiques et six des sept régions économiques de l’Alberta figurent parmi les 10 régions canadiennes où la moyenne du salaire horaire était la plus élevée.

En revanche, les 10 régions économiques où les salaires sont les plus bas se trouvent dans les Maritimes et au Québec.

La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine occupe le 4e rang des régions économiques où le salaire horaire est le plus bas au Canada avec une moyenne de 21,70$.

Les régions Chaudière-Appalaches (7e), Centre-du-Québec (9e) et Mauricie (10e) figurent aussi dans le triste palmarès des 10 régions où les salaires sont les plus bas.