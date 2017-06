Les travailleurs hésitent à demander une augmentation

Les travailleurs canadiens sont plus confiants lorsqu’ils prennent la parole en public que lorsque vient le moment de demander une augmentation de salaire.

Une étude de la firme Robert Half démontre qu’à peine le quart (28%) des salariés professionnels se sentent confiants lorsqu’ils demandent une augmentation, alors qu’ils sont 48% à se dire confiants lorsque vient le moment de prendre la parole en public.

39% des personnes interrogées préféreraient même faire le ménage de la maison et 3% seraient prêts à subir un traitement de canal plutôt que de demander plus d’argent à leur patron.

Les travailleurs sont de moins en moins à l’aise de demander une augmentation de salaire au fil des années.

L’an passé, ils étaient 31% à se sentir en confiance de passer à l’action et cette proportion atteignait 35% l’année précédente.

«Les professionnels ayant une compréhension approfondie des compétences recherchées et des tendances salariales dans leur secteur sont mieux équipés pour mesurer leur valeur et sont plus en confiance de formuler leurs contributions à l'entreprise dans la négociation de leur rémunération», analyse Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half.

Malgré tout, 27% des répondants ont l’intention de prendre leur courage à deux mains et de demander une augmentation de salaire cette année.

L’étude Confidence Matters a été menée auprès de 400 travailleurs occupant un emploi de bureau à temps plein.