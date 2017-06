Ottawa investit 1,28 G$ dans le REM

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé jeudi matin, à Montréal, un financement de 1,283 milliard $ dans le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) par le gouvernement fédéral.

«Le REM est l’un des projets de transport en commun les plus ambitieux de notre histoire», a déclaré le premier ministre canadien au cours d’une conférence de presse à la Gare Centrale de Montréal.

Pour l’occasion, le premier ministre Trudeau était accompagné de son homologue québécois, Philippe Couillard, ainsi que du maire de Montréal, Denis Coderre, et du chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia.

Le projet de train permettra de «réduire le nombre de voitures sur les routes» et de «rendre la circulation plus fluide et l’air plus propre», a ajouté M. Trudeau.

Le REM, un projet de quelque 6 milliards$, doit s’étendre de Montréal à Laval, en passant par la Rive-Sud et la couronne nord. Il comportera 27 stations.

Le gouvernement Couillard a déjà annoncé un investissement de 1,28 milliard.

La Caisse, qui pilote le projet, assumera 51% du coût total, soit 2,67 milliards.

On estime que durant sa construction, le méga projet de transport en commun va créer plus de 34 000 emplois directs et indirects, et à terme, quelque 1000 emplois permanents.