Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées

En cette journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les aînés, le gouvernement de Québec annonce un plan d'action de 45 millions de dollars sur cinq ans et veut notamment s'attaquer en priorité à la maltraitance financière.

La maltraitance financière est le deuxième type de maltraitance le plus fréquemment rapporté après la maltraitance psychologique. Ce ne sont en effet pas seulement des membres de la famille qui peuvent essayer d'escroquer les personnes âgées.

De plus en plus, elles s'abonnent aux réseaux sociaux, et vont sur le Web. Il y a des inconnus aussi qui essaient de profiter de la vulnérabilité de certains.

Dans ce plan de 52 mesures, Québec veut créer un guide de formation, d'accompagnement pour les institutions financières pour que les employés des banques et des caisses populaires soient également capables de reconnaître ce qu'est la maltraitance financière chez leurs clients.

Ce plan d'action fait suite au projet de loi déposé plus tôt lors de la session parlementaire qui oblige la dénonciation lorsqu'on est témoin de la maltraitance.

En matière de maltraitance financière, il y a deux groupes, cependant, qui sont exemptés: les avocats et les notaires.

«Je vous dirais que la plupart des notaires nous ont dit que, quand ils voyaient des choses, ils sont capables de dénoncer. C'est juste que si on met une obligation, vous aurez compris que, quelques fois, ils sont à même du dossier», a expliqué la ministre déléguée aux Aînés, Francine Charbonneau.

«Alors, pour ne pas les mettre en porte-à-faux avec le dossier, ils ne gardent pas, pour les notaires et les avocats, une obligation. Tout le monde a l'obligation morale, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'obligation formelle. Je pense qu'on s'adresse à des professionnels qui vont aller au-delà du principe de la facture pour dire que s'ils voient qu'un de leur client subit un abus, il va être capable de le dénoncer.»

Il y a un autre volet à ce plan d'action, c'est la bientraitance. Après avoir parlé de maltraitance, le gouvernement veut maintenant montrer les bonnes pratiques et donner des exemples qui seront rapportés un petit peu partout au Québec.