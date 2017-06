Rappel de barres de la marque Macrobar

Des barres «everlasting joy coconut + almond butter + chocolate chips Macrobar» de marque GoMacro font l’objet d’un rappel en raison de la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, a rapporté jeudi soir l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

L’organisme fédéral a précisé qu’il ne faut pas les consommer, surtout dans le cas d’une femme enceinte, alors que «l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance», a-t-on écrit par communiqué.

Les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont aussi à risque.

Le produit visé, d'un format de 65 grammes, a été distribué en Alberta et au Québec, et pourrait se retrouver sur les tablettes de commerces situés dans d’autres provinces. Les codes sur le produit sont: 3525, «Best by» 1/10/2018 et 3553, «Best by» 1/26/2018.

Le rappel fait suite à une opération semblable réalisée dans un autre pays, qui n'a pas été précisé par l’ACIA.

Dans le cas de personnes qui auraient été malades après avoir consommé une de ces barres, on recommande de communiquer avec son médecin. Aucun cas n’avait été rapporté en date de jeudi. «Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade», a-t-on indiqué par communiqué.

Les symptômes suivants peuvent se manifester: vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.

Il faut jeter le produit ou le ramener au commerce où il a été acheté.