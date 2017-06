Soupçonné d’être soûl à la radio, Frédérick Têtu retire sa candidature

Plongé en pleine controverse, au lendemain de son passage erratique en studio sur les ondes de Radio X, le fondateur de Québec 21 et candidat dans Loretteville-Les Châtels Frédérick Têtu a annoncé le retrait de sa candidature jeudi matin.

Analyste politique de longue date à CHOI et professeur de philosophie au Cégep Garneau, M. Têtu se défend cependant de s’être pointé au micro en état d’ébriété pour son entrevue d’une heure avec l’animateur Yannick Marceau en soirée. Il invoque un «état de fatigue extrême».

Ses propos en ondes et son comportement, mercredi soir, ont pourtant fait croire le contraire à de nombreux auditeurs et animateurs de CHOI qui ont écouté l’extrait, y compris celui qui l’a accueilli en studio. M. Têtu avait la bouche molle en début d’entrevue et a buté sur plusieurs mots et expressions.

Dans ce long entretien ponctué de quelques mots d’église, Frédérick Têtu a notamment affirmé qu’une frange importante de l’électorat de Régis Labeaume est constituée de «douchebags».

«Le voteur Labeaume, qui n’est pas à gauche, c’est le "douchebag". Oui oui ! C’est drôle parce que le "douchebag", il fait rire de lui à gauche, mais là il va commencer à faire rire de lui à droite aussi. C’est le "douchebag" osti. S’cusez-moi, ça sort de tous les bords, tous les côtés», avait-il exprimé.

Jeudi matin, il s’est excusé et a dit regretter ses propos de la veille. Le retrait de sa candidature, dans les circonstances, était «la meilleure chose» à faire, dit-il, pour éviter de nuire à son chef, Jean-François Gosselin, et au parti qu’il a lui-même fondé.

Le chef du parti a lui aussi réagi via sa page Facebook jeudi matin, déplorant les «propos tout à fait inappropriés» de son collègue et ami. «Monsieur Têtu m’a offert sa démission en tant que candidat (...) J’ai accepté sa démission», a déclaré M. Gosselin, laissant sous-entendre que M. Têtu continuerait de s'impliquer dans l'ombre.

Joint par texto, M. Têtu nous a référé à sa page Facebook et a refusé notre demande d’entrevue.

Écoutez l’extrait de l’émission.