Tabac et vapotage en net recul chez les jeunes américains

La consommation de tabac, dont surtout l'utilisation de cigarettes électroniques, a nettement diminué en 2016 aux États-Unis parmi les collégiens et lycéens, et ce après plusieurs années de forte progression, indique jeudi un rapport encourageant des autorités sanitaires.

La baisse a atteint 17% l'année dernière par rapport à 2015 qui avait marqué la quatrième année consécutive d'envolée, plus particulièrement du vapotage, précise l'étude des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de l'Agence des produits alimentaires et des médicaments (FDA).

Malgré ce déclin encourageant, il y avait encore 3,9 millions de ces jeunes qui fumaient des cigarettes ou vapotaient l'an dernier contre 4,7 millions l'année précédente.

Les consommateurs de tabac et de cigarettes électroniques sont définis comme des personnes ayant fumé, prisé, chiqué ou vapoté dans les 30 jours avant l'enquête.

Cette baisse de la consommation des produits du tabac a surtout résulté d'une chute de 26,6% de l'utilisation des cigarettes électroniques chez les collégiens et lycéens.

Il y en avait ainsi 2,2 millions qui vapotaient en 2016 contre trois millions en 2015, précise le rapport des CDC et de la FDA.

«Un trop grand nombre de jeunes consomme encore des produits du tabac ce qui fait que nous devons continuer à donner la priorité à des approches ayant fait leur preuve pour protéger la jeunesse de ce risque évitable pour la santé», a souligné la directrice par intérim des CDC, la Dre Anne Schuchat.

Les stratégies de prévention et de contrôle à l'échelle nationale, des Etats et des collectivités locales ont probablement contribué à la réduction de cette consommation, notamment pour les cigarettes électroniques, jugent les auteurs du rapport.

Mais ils soulignent la nécessité d'une surveillance continue de toutes formes d'utilisation pour aider à déterminer si la dernière tendance se confirme.

Bien que ces derniers chiffres soient encourageants, «il faut poursuivre les efforts pour s'assurer que le recul de la consommation de tous les produits du tabac persiste durablement chez les jeunes», ajoute le Dr Scott Gottlieb, patron de la FDA.

Depuis août 2016, la FDA réglemente aussi le marché des cigarettes électroniques.

Avec ces réglementations, la vente aux moins de 18 ans est interdite et les fabricants sont tenus d'afficher les ingrédients utilisés. Ils doivent également soumettre leurs produits à l'approbation des autorités fédérales.

Les cigarettes électroniques sont restées en 2016 le produit du tabac le plus prisé par les jeunes américains pour la troisième année consécutive. Elles sont utilisées par 11,3% des lycéens et 4,3% des collégiens.

L'usage actuel de tous les produits du tabac n'a pas tellement varié entre 2011 et 2016 en raison de la forte augmentation du vapotage et du narguilé entre 2011 et 2015, explique le rapport.

L'utilisation de cigarettes électroniques a en effet explosé ces dernières années, augmentant de 900% parmi les lycéens entre 2011 et 2015, selon un rapport du Médecin en chef des États-Unis en 2016.

Près de la moitié des jeunes consommateurs de tabac, soit 1,8 million d'Américains, ont indiqué utiliser de multiples produits du tabac, a également déterminé l'étude des CDC et de la FDA.

Parmi les lycéens, après le vapotage, la cigarette était en 2016 le produit le plus populaire, utilisée par 8% d'entre eux, suivie par le cigare (7,7%), le tabac à chiquer (5,8%), le narguilé (4,8%), la pipe (1,4%) et les bidis (0,5%).

«La consommation du tabac sous toutes ses formes y compris la cigarette électronique est dangereuse pour les jeunes», insiste la Dre Corinne Graffunder, directrice du bureau des CDC chargé du tabac et la santé.

«La nicotine, qui a de puissants effets d'accoutumance, peut affecter le développement du cerveau des adolescents», met-elle en garde.

Ces experts ont aussi noté que le vapotage était fortement lié à l'usage d'autres produits du tabac chez les jeunes.

Malgré des progrès spectaculaires contre le tabagisme ces dernières décennies, 44 millions d'adultes américains fument encore et 443.000 meurent annuellement de maladies liées au tabac, première cause évitable de mortalité, selon les CDC.