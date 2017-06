Trois membres d’une même famille impliqués dans un accident de VTT

Un accident de VTT a fait trois blessés légers jeudi soir à Saint-Philippe, en Montérégie.

Un père et ses deux enfants, un garçon de 9 ans et une fillette de 6 ans, circulaient sur le même VTT et ne portaient pas de casque.

Erik Peters/AGENCE QMI

Erik Peters/AGENCE QMI

Erik Peters/AGENCE QMI







L’accident est survenu sur la rue Rathé. Le garçon de 9 ans aurait vraisemblablement accéléré dans une courbe, mais le lieutenant Daniel Cyr de la Régie intermunicipale de police Roussillon a indiqué qu’à ce stade-ci de l’enquête, il n’était pas en mesure de confirmer que le garçon avait bel et bien le contrôle de l’engin.

Celui-ci a terminé sa course dans un fossé après avoir dérapé dans une courbe.

Les trois membres de la même famille ont été conduits à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay pour y traiter des blessures mineures.