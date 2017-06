Un complice de «Colosse» Plamondon plaide coupable

Pour un «maigre butin de 26 $» obtenu à la suite d’un vol qualifié, le complice d’Yves «Colosse» Plamondon, Stéphane Lachance, risque une peine d’emprisonnement qui pourrait se calculer en années.

Lachance, 47 ans, semblait penaud lorsqu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité pour un vol qualifié commis le 28 octobre 2015 à la Caisse populaire de Saint-Apollinaire.

«Ce jour-là, messieurs Plamondon et Lachance étaient sous filature dans le cadre du projet Incidieux qui visait le trafic de stupéfiants», a dit d’entrée de jeu le poursuivant, Me Jean-Simon Larouche, histoire de mettre la table.

Alors qu’il agissait sous le regard des policiers, Lachance a été vu aller rejoindre «Colosse» puis, les deux ont quitté la ville de Québec à bord de deux véhicules, direction rive sud.

Arrivés à la caisse populaire de Saint-Apollinaire, les agents de filature étaient loin de se douter qu’un vol qualifié se préparait et même s’ils l’avaient compris, ils n’auraient pas été en mesure d’agir.

«Il faut savoir que pour ces deux hommes, l’évaluation du risque est élevée et que les policiers ne jouent pas dans un western. Ils n’étaient pas équipés pour intervenir et devaient attendre le GTI», a précisé Me Larouche.

Cagoulé et armé, Lachance est entré à l’intérieur de l’établissement financier pendant que Plamondon faisait le guet à l’extérieur et toute la scène se déroulait sous l’œil attentif des policiers.

«Malheureusement pour eux, le butin sera maigre et ils ne repartiront qu’avec la somme de 26 $», a ajouté le procureur pendant que Lachance, dans la boîte des accusés, semblait découragé.

De cet endroit, ils se sont rendus au chalet du frère de «Colosse» où l’arme à feu a été cachée dans une boîte servant à ranger le bois, puis, ils ont quitté pour le McDonald’s dans le but «d’y consommer un repas».

Lorsqu’ils sont sortis, ils ont rapidement été cueillis par les membres du Groupe tactique d’intervention de la police de Québec.

L’arme a par la suite été retrouvée au chalet de Gaétan Plamondon et, fait inquiétant, elle était chargée à bloc. Une perquisition menée chez Lachance a aussi permis aux policiers de mettre la main sur 3,5g de cocaïne et six pilules de méthamphétamine.

Détenu depuis son arrestation, Lachance reviendra en Cour le 22 juin prochain et, à ce moment, son avocat, Sébastien Saint-Laurent, pourrait présenter, de façon commune avec la Couronne, une suggestion quant à la peine qui devrait être imposée à son client.