Un faux policier au banc des accusés en Mauricie

C’est l’histoire d’un homme qui voulait jouer au policier. Mais la police s’en est rendu compte et l’homme s’est retrouvé devant le juge.

Cette affaire qui sort de l’ordinaire a eu lieu à Saint-Tite, en Mauricie, entre les mois de janvier et juin.

Durant cette période, Yannick Grenon Brouillette, 26 ans, se serait fait passer pour un policier et aurait intercepté des gens au hasard sur la route.

Pour ce faire, il aurait utilisé deux véhicules s’apparentant à des voitures de police banalisées, soit un Chevrolet Impala et un Ford Crown Victoria.

La police croit que le suspect se serait procuré ces véhicules dans des encans, lors desquels on vend parfois des voitures qui ont atteint leur durée de vie utile et qui ont été dépourvues de leur équipement.

Mais selon nos informations, Yannick Grenon Brouillette aurait réussi à se procurer un cinémomètre (un «radar») et des systèmes de radio («scanners») et de gyrophares pour redonner à sa voiture un «look» de véhicule d’urgence.

Il aurait utilisé le cinémomètre pour mener de fausses opérations policières dans le secteur. Il aurait également «intercepté» certains conducteurs qui, selon lui, avaient le pied un peu trop pesant.

Pas violent

Selon les autorités, le suspect n’était cependant pas vêtu comme un policier et ne se serait jamais montré violent. Il n’aurait pas non plus essayé de soutirer de l’argent à ses présumées victimes.

«Normalement, lorsqu’un policier vous arrête ou vous intercepte, il va s’identifier et il va avoir son badge en sa possession. Si ce n’est pas le cas, les gens sont en droit de poser des questions», a indiqué la sergente Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Yannick Grenon Brouillette a été arrêté mercredi à son domicile de Saint-Tite. Il a comparu sous une accusation d’avoir utilisé un équipement de façon à faire croire qu’il était agent de la paix.

Il a été libéré sous plusieurs conditions.

La Sûreté du Québec invite toute personne qui aurait pu être victime de Yannick Grenon Brouillette de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle, au 1-800-659-4264.