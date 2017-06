Un lac menacé par une plante toxique

Des riverains se mobilisent pour sauver le lac Gros Ruisseau à Saint-Joseph-de-Lepage qui est envahi par une plante toxique.

Il s'agit du deuxième lac au Bas-Saint-Laurent, après le lac Témiscouata, à être frappé par le myriophylle à épis qui prolifère rapidement.

Cette plante est apparue au Canada dans les années ’40. Elle provient de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique. Elle a d’abord été observée dans l’Ouest, et elle gagne peu à peu le Bas-Saint-Laurent.

Lorsqu’elle se forme, elle crée des touffes à la surface ce qui peut nuire à diverses activités, comme la pêche.

La plante toxique est transportée par hydravion, mais aussi par les bateaux de pêche et les oiseaux aquatiques. Les résidants sont évidemment inquiets. «Il y en avait à peu près, à flots d’eau, un peu partout dans le lac. Mais ces algues-là, elles viennent de façon cyclique, pas à tous les ans. C’est dû à quoi ? Je ne sais pas», s’interroge Baudoin Roy, résident du lac Gros Ruisseau.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«Les coupables, c’est tout le monde autour. Donc si tout le monde peut participer et faire quelque chose de son côté pour éviter le réchauffement de l’eau, ça va aider. Des petites actions comme ça vont peut-être arrêter la prolifération de cette plante-là», croit un autre riverain, Michel Dionne.

C’est l’an dernier que le myriophylle à épis a frappé le plus fort le lac du Gros Ruisseau. Cette année, il tarde à faire son apparition.

«On est en train de former un comité de riverains pour sensibiliser tout le monde pour avoir des programmes, et tenter de contrôler ça. En même temps, on veut collaborer avec la ville de Mont-Joli parce qu’elle est à moitié-moitié dans le lac.

Du côté nord, c’est la ville de Mont-Joli, et du côté sud, Saint-Joseph-de-Lepage», affirme le maire de Saint-Joseph-de-Lepage, Réginald Morissette.