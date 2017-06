Un leader d'une secte mormone polygame arrêté après une cavale d'un an

L'un des meneurs d'une secte mormone dissidente polygame, accusé d'une fraude de plusieurs millions de dollars sur des bons alimentaires, a été arrêté après un an de cavale, ont indiqué jeudi les autorités américaines.

Lyle Jeffs, un des leaders de l'Église fondamentaliste de Jésus Christ des Saints des derniers jours (FLDS), a été arrêté dans le Dakota du sud mercredi soir, a précisé le FBI sur Twitter.

Il est soupçonné d'avoir participé à une fraude portant sur plusieurs millions de dollars de bons alimentaires et de blanchiment d'argent. Il avait échappé en juin 2016 aux autorités de l'Utah, où vit l'essentiel de la communauté mormone aux États-Unis.

Il était alors en liberté surveillée dans l'attente de son procès et la police fédérale (FBI) avait indiqué qu'il avait probablement utilisé de l'huile d'olive pour se débarrasser de son appareil de géolocalisation.

Son avocate avait toutefois avancé dans des documents juridiques une explication plus audacieuse pour justifier sa disparition: une intervention divine.

D'après l'association de lutte contre les discriminations Southern poverty law center (SPLC), l'église FLDS, dont les adeptes vivent essentiellement «dans de petites villes à la frontière de l'Utah et l'Arizona» est dans le collimateur des autorités depuis le début des années 2000 à cause «de multiples accusations de fraudes aux aides sociales et d'agressions sexuelles sur des enfants».

Le leader de la secte, Warren Jeffs, frère de Lyle, avait été accusé en 2007 de complicité de viol et avait été arrêté. Lui, et l'église FLDS, ont notamment inspiré certains personnages de la série de télévision à succès «Big Love».

À la fin du XIXe siècle, l'église mormone, dérivée du christianisme, a abandonné la pratique de la polygamie lors d'un accord avec l'Etat fédéral mais certains courants l'ont maintenue, selon le SPLC, qui estime que la FLDS compte actuellement environ 10.000 membres.