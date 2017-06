Un nouveau café qui a du mordant à Trois-Rivières

Très peu d'endroits acceptent les animaux à Trois-Rivières, mais le problème est peut-être résolu: fraîchement déménagé, l'Hôpital vétérinaire Les Rivières vient d'ouvrir le café «Mordant», le tout premier café canin à voir le jour en Mauricie.

«Les gens peuvent aussi venir avec leur chat, leur furet, leur oiseau s'ils veulent puisqu’on est déjà équipés pour ça dans l'hôpital vétérinaire», a indiqué Alexandre Burelle, vétérinaire copropriétaire de l'entreprise.

«On a de belles pâtisseries spécialisées pour les chiens», a raconté M. Burelle, qui a dit à la blague que certains invités, jeudi matin, ont failli en manger «tellement elles sont appétissantes».

La demande semble bien réelle. «Trois cents personnes viennent se promener l'autre côté de la rue avec un club canin», a souligné l'autre vétérinaire copropriétaire, Denis Lefebvre. «Ils ont tous dit qu'ils allaient venir!»

Mais avec des chiens, des chats et des oiseaux autour d'une même table, comment pourra-t-on éviter les prises de bec? «On se garde un certain droit de regard, a avoué M. Burelle. Si on voit qu'il y a des animaux avec des tempéraments qui ne sont pas adéquats, on va les asseoir un peu à l'écart, ou on va devoir intervenir pour que tout le monde soit en sécurité.»

Les cafés canin ou félin sont de plus en plus populaires au Québec. On en retrouve déjà à Montréal, Québec et Drummondville.