Un restaurant de Saint-Henri frappé par des vandales

Le restaurant 3734 qui venait à peine de célébrer son premier anniversaire a encore été victime de vandalisme, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon la publication Facebook de la page du commerce, la vitrine du local a été défoncée, et tout le local a été aspergé de peinture blanche.

«Nous venons tout juste de souffler notre première bougie. Nous sommes fiers d’avoir une équipe en or. Nous sommes fiers de faire partie du quartier Saint-Henri. Nous sommes fiers de faire partie de la solution. Nous sommes pour le dialogue. Et en plus !! Nous sommes ouverts ce soir !!!», peut-on lire sur la page Facebook du 3734.

Sans s’apitoyer sur leur sort, les restaurateurs soulignent avec une pointe d’humour que «d’un point de vue artistique : c’est assez joli !!!».

Il s’agirait de la deuxième fois que le restaurant est visé par des vandales depuis son ouverture.