Alors que plusieurs parents peinent toujours à trouver un endroit pour faire garder leurs enfants, une garderie hors du commun et exclusivement réservée aux adultes ouvre ses portes à Montréal.

«Une garderie pour les adultes, c’est vraiment là pour permettre aux gens de se sentir jeunes encore, explique Nicole Turner, animatrice à la garderie iChild. Pour se sentir comme si leur vie venait de commencer et sans que rien ne les stresse.»

«Au début on se demande : "Ben qu’est-ce que je vais faire là, ça va être bizarre", ajoute Vicky Dubé, qui est elle aussi animatrice. Mais non, finalement, on se retrouve qu’on se fait des amis et la chimie se passe super bien.»

Cet établissement permettra notamment aux gens qui le fréquentent de rencontrer des gens, de jouer à des jeux et faire du bricolage. Les repas sont compris et une sieste est même prévue pour ceux qui veulent se reposer !

«Tout est planifié à l’avance, explique Mme Dubé. Il y a des plannings qui sont faits. Ce sont des jeux comme la chaise musicale, sauter dans des poches... Le but c’est vraiment de rester soi-même, de lâcher son fou.»

Nicole Turner soutient que l’ouverture de cette garderie à Montréal est le fruit d’une tendance qui se développe ailleurs dans le monde, notamment en Europe et au Japon.

Ceux qui veulent tenter l’expérience devront débourser 80 $ pour une journée en semaine et 120$ pour une journée de fin de semaine.

Les portes de cet établissement sont également ouvertes aux entreprises qui veulent renforcer l’esprit d’équipe parmi leurs employés.

«Les gens sont tellement joyeux quand ils sortent», assure Mme Turner.