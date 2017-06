900 000$ pour s’être fait retirer le mauvais testicule

Un Américain a obtenu une compensation de 900 000 $ après qu’un médecin lui eut retiré le mauvais testicule lors d’une intervention chirurgicale.

Steven Hanes, un homme de 54 ans de Mount Union, en Pennsylvanie, avait consulté un urologue en 2013 parce qu’il souffrait d’une douleur chronique au testicule droit depuis une quinzaine d’années, a rapporté le site philly.com.

Le Dr V. Spencer Long, 77 ans, aurait pratiqué l’intervention chirurgicale au J.C. Blair Memorial Hospital de Huntingdon, en se trompant de testicule. Il aurait ainsi retiré le testicule gauche plutôt que le droit.

«Il appert que le testicule et le cordon gauche ont effectivement été supprimés au lieu du bon», a écrit Le Dr Long dans un rapport postopératoire qui a été déposé durant le procès devant jury.

Il a fallu deux jours et demi aux jurés pour rendre un verdict de culpabilité contre le centre hospitalier et le Dr Long. Une somme de 620 000 $ US a été accordée à M. Hanes en dommages et intérêts pour les souffrances subies ainsi qu’une somme additionnelle de 250 000 $ en dommages et intérêts punitifs contre le spécialiste, dont le travail a été qualifié d’«indifférence téméraire».

Si l’homme devait perdre son autre testicule, il devra alors subir une thérapie de remplacement de la testostérone pour le reste de sa vie, a fait savoir son avocat.