Incendie infernal: condamné pour avoir pris des images d’une victime

Un voisin de la tour Grenfall, où un incendie dévastateur a tué des dizaines de personnes dans la nuit de mardi à mercredi, a commis un geste qui a laissé les autorités policières et judiciaires ébranlées.

Omega Mwaikambo, 43 ans, a mis en ligne des photos et des vidéos du corps d’une personne qui a perdu la vie dans cet incendie qui a complètement carbonisé la tour de HLM.

Il a mis en ligne une vidéo et deux photos d’un sac mortuaire et sa dépouille, un homme non identifié. Il a également téléversé sur internet cinq photos du visage de la victime, mais également de son corps, après avoir ouvert le sac mortuaire pour regarder à l’intérieur.

Il a été condamné à trois mois de prison après avoir plaidé coupable à deux accusations d’avoir envoyé, en utilisant le réseau de communication publique, un fichier offensant, indécent ou obscène.

Mwaikambo, qui habite à un jet de pierre de la tour, a vu le feu embraser l’édifice pendant la nuit. Il a également offert du thé aux pompiers alors qu’ils combattaient les flammes.

Plus tard dans la journée de mercredi, il a aperçu un sac mortuaire à l’extérieur du bâtiment. Il a pris des images avec son iPad et les a ensuite placées sur Facebook.

La personne décédée pourrait être l’une des victimes qui a décidé de sauter de la tour d’habitation, en voulant fuir l’intense brasier. Cette dépouille devait être transportée au bureau du coroner.

Après son arrestation, Omega Mwaikambo a fourni aux policiers le code d’accès pour accéder à son iPad et à son téléphone. Les images ont rapidement été retirées du réseau social.

Le procureur a jugé que l’offense était très grave notamment parce que la famille de la victime n’était même pas au fait de sa mort, puisqu’elle n’a pas été identifiée.

Omega Mwaikambo n’avait pas d’antécédent criminel.