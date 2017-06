Jean-Philippe Tremblay coupable de meurtre prémédité

L’ex-militaire accusé du meurtre d’une maquilleuse de vedettes vient d’être reconnu coupable de meurtre au premier degré, ce vendredi, au palais de justice de Montréal.

«Coupable», a lancé le président du jury, scellant ainsi le sort de Jean-Philippe Tremblay.

Le meurtrier de 28 ans a ainsi écopé de la prison à vie pour avoir sauvagement tué Pina Rizzi, le 2 août 2009.

Ce soir-là, la femme qui avait travaillé sur des grands plateaux de cinéma à Hollywood et New York avait le cœur à la fête à Montréal, mais sa rencontre fortuite a viré au cauchemar. Après être allée dans un cabanon de la rue Notre-Dame, Tremblay l’a tuée à coup de planche de bois et avec un bloc de béton.

Il avait été arrêté des années plus tard, trahi entre autres par son ADN et ses empreintes digitales laissées sur la scène du crime.

Notons qu’avec ce verdict, le jury a conclu que le meurtre s’est produit dans un contexte de séquestration ou d’agression sexuelle.

Tremblay, dans le box des accusés, est resté impassible, fixant du regard le jury composé de cinq hommes et sept femmes.

La sœur de Pina Rizzi devrait témoigner d’ici la fin de l’avant-midi.