La Grande roue de Montréal prend forme dans le Vieux-Port

Les plus récentes photos du chantier de La Grande roue de Montréal laissent croire que l’ouverture approche à grands pas. En fait, si tout va bien, l’inauguration officielle est prévue pour la mi-juillet sur l’île Bonsecours du Vieux-Port.

Les images dévoilées vendredi montrent que l’immense structure de 60 mètres, l’équivalant de 20 étages, est pratiquement complétée. Il s'agira de la plus grande attraction du genre au pays.

En fait, il manque une partie de la roue, ainsi que les cabines, qui sont arrivées dans le port, à la hauteur du Village au Pied-du-Courant et du pont Jacques-Cartier.

PHOTO COURTOISIE / LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL

Les pluies abondantes du printemps ont retardé l’ouverture de La grande roue, qui sera accessible 12 mois par année et qui s’inscrit dans le paysage dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

«On pourra voir jusque dans l’État de New York, on pourra voir le Vieux-Port, le Vieux-Montréal, la montagne, le pont Jacques-Cartier, le parc Jean-Drapeau et particulièrement le fleuve», avait expliqué récemment Jeff Jorgensen, le président de La Grande roue de Montréal.

Rappelons que le prix adulte pour trois tours, soit une quinzaine de minutes, sera de 25 $.