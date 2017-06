Le béluga rapatrié s'en sort bien

Le béluga qui a été sauvé hier à Bathurst s’en sort bien. Après avoir été relâché dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, des équipes ont surveillé l’animal pour évaluer son état.

Au tout départ, le béluga nageait au ralenti. Or, plus tard, il était énergique et il avait rejoint d’autres jeunes mammifères. L’équipe a même pu entendre le béluga émettre des cris par un hydrophone. Depuis, le contact visuel a été perdu avec l’animal, mais un suivi est effectué à distance à l’aide des positions transmises par une balise satellite.

Les experts espèrent que le béluga s’intègre dans un groupe de congénères. L’équipe rentre au port optimiste mais reste consciente qu’il lui reste plusieurs défis.

L’opération pour sauver la vie du jeune béluga qui s’est déroulée hier est une première. L’animal était coincé depuis près de deux semaines dans une rivière à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Il a été repêché hier matin pour être transporté par avion jusqu’à Rivière-du-Loup, puis dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Cacouna.