Le Canada, cible potentielle d’une cyberattaque lors des élections de 2019

Les prochaines élections canadiennes peuvent être les cibles de cyberattaques d'Etats, ont averti vendredi les services de renseignement, en se basant sur des événements de ce type ailleurs dans le monde et sur des tentatives avortées lors des dernières législatives en 2015.

«On constate de plus en plus de cybermenaces contre les processus démocratiques aux quatre coins du monde et le Canada n'est pas à l'abri», indique le Centre de la sécurité des télécommunications (CST).

«À ce jour, nous n'avons pas encore constaté l'utilisation de cyber capacités par des États-nations visant à influencer le processus démocratique du Canada pendant des élections», note toutefois le CST dans un rapport.

En 2015, lors du scrutin ayant porté les libéraux de Justin Trudeau au pouvoir, une menace «peu sophistiquée» avait visé le processus électoral, vraisemblablement l'oeuvre de «pirates et de cybercriminels», souligne le CST, équivalent canadien de la NSA américaine.

Aux prochaines élections législatives de 2019, «cette situation pourrait (...) changer, selon la perception qu'auront les États adversaires des politiques nationale et étrangère du Canada ainsi qu'en fonction de l'ensemble des politiques adoptées par les candidats».

Ce rapport est publié au moment où les États-Unis enquêtent sur une éventuelle ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle l'an dernier et après que la campagne électorale du président français Emmanuel Macron a été la cible de cyberattaques.

La majorité de ces menaces émanent «d'un petit nombre d'États (...), des adversaires qui disposent certainement d'imposantes capacités contre les processus démocratiques», estime l'agence canadienne.