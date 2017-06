C’était jour de bilan parlementaire pour les différents partis politiques aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

Dans une édition spéciale «fin de session», à LCN, l’émission «La Joute» a souligné notamment les bons et les mauvais coups du gouvernement Couillard.

Dans la colonne du positif, deux crises qui ont frappé le Québec dans les derniers mois – les inondations majeures et l’attentat de la mosquée de Québec – ont placé le premier ministre sous un éclairage favorable, juge le duo Lavoie-Drainville.

«Quand ça s’est avéré très grave et que ça touchait vraiment le cœur des gens, [Philippe Couillard] s’est élevé au-dessus de la mêlée et il a tenu exactement le langage qu’il fallait tenir. Quand les gens sont dans la détresse, ils ont besoin de se faire rassurer par un leader qui leur dit que tout est sous contrôle. Dans cette situation, il a fait preuve d’une sensibilité et d’une empathie exceptionnelles», commente le chroniqueur politique Luc Lavoie.

Dossiers des inondations et de la mosquée de Québec: Couillard enregistre un sans-faute, tranche Bernard Drainville, pour qui les qualités de meneur du premier ministre libéral se sont manifestées pleinement durant la crise des inondations.

«Quand tu es au contact des citoyens, tu vas chercher l’information qui va te permettre de prendre de meilleures décisions. Quand tu es sur le terrain avec les victimes, les gens qui sont affectés par le désastre, tu vas chercher non seulement une sensibilité et une empathie, mais aussi de l’information qui rend ta gestion de crise meilleure», relève-t-il.

À cet égard, Luc Lavoie précise que les meilleurs politiciens sont ceux qui peuvent gouverner sans se fier uniquement aux sondages. «Ils doivent garder un contact avec la population, sinon, ça devient un tas de statistiques», illustre-t-il, en ajoutant que dans le cas des inondations, l’ensemble des politiciens, tous partis confondus, sont allés sur le terrain, «pas seulement Couillard».

L’autre côté de la médaille

Des ennuis de fonctionnement et de cohésion ont par contre porté ombrage à la performance du gouvernement du PLQ, rappelle l’animateur de «La Joute», Paul Larocque.

Dans la colonne des moins bons coups, le nom du chef de cabinet de M. Couillard a fait surface dans l’actualité plus souvent qu’à son tour. Et bien que ce fut rarement pour les bonnes raisons, Jean-Louis Dufresne occupe toujours ses fonctions à ce jour.

«Il est très contesté par plusieurs députés, mentionne Bernard Drainville. Ceux-ci n’aiment pas son style et ne se sentent pas respectés, mais Philippe Couillard lui fait confiance et se dit peut-être: "Jean-Louis prend les coups pour moi et c’est peut-être parce que je l’ai à mes côtés que j’ai réussi les bons coups" dont on vient de parler.»

Mais pour Luc Lavoie, viser le «gars à côté» lorsque le chef suscite de l’insatisfaction est monnaie courante dans la joute politique. «Qu’est-ce que Dufresne a fait de mal, c’est difficile de le dire, car c’est un gars qui travaille dans l’ombre. Mais je dis seulement qu’il s’agit d’un classique, j’ai vu ça arriver dans presque tous les gouvernements.»

Décevant

Par ailleurs, «La Joute» s’est questionné sur la performance du ministre Pierre Moreau, qui a effectué un retour au sein du caucus libéral, en novembre dernier, après une convalescence de près d’un an.

«Je l’ai vu un peu déraper lorsqu’il s’est lancé dans la course aux journalistes, commente Luc Lavoie. Laissez-nous faire nos affaires, M. Moreau...» À sa décharge, il n’était peut-être pas à son meilleur au retour de son congé de maladie, ajoute l’analyste politique, en soulignant de plus que M. Moreau a eu à jongler avec de lourds dossiers, ainsi que le spectre d’une loi spéciale.

Pour Bernard Drainville, un seul mot résume la tenue du ministre Moreau: «Décevant. Par rapport aux attentes liées à son retour. Attaque-toi pas aux journalistes...»

Laurent Lessard est un autre ministre qui a retenu l’attention dans des situations difficiles. «Lui, c’est probablement le ministre qui m’a fait le plus rire pendant la dernière session, admet Luc Lavoie. Juste par ses tournures de phrases et ses déclarations... Wow!»

Deux ministères pour M. Lessard, c’est peut-être trop, estime Bernard Drainville. Va pour le ministère de l’Agriculture, mais pour le Transport, «c’est non», déclare-t-il.

Et Martin Coiteux? Gaétan Barrette?

