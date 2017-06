Montréal aura un bureau de l’enseignement supérieur

Le maire de Montréal, Denis Coderre, et des recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur de la métropole, ont signé, vendredi, une entente qui mènera notamment à la création d’un bureau de l’enseignement supérieur à Montréal.

«Ce bureau servira de lien permanent entre la ville et les établissements d’enseignement supérieur», a indiqué le cabinet du maire et du comité exécutif dans un communiqué.

Outre la création du bureau, l’entente entre les parties d’une durée initiale de cinq ans prévoit que la Ville de Montréal soutiendra les établissements dans leurs projets d’infrastructure; qu’elle se fera «l’écho de leurs préoccupations avec les différents paliers gouvernementaux»; et qu’elle stimulera et soutiendra «l’écosystème de l’innovation montréalais, afin de mieux utiliser la propriété intellectuelle, à créer plus d’entreprises issues de la recherche et à mieux commercialiser les résultats de recherches».

De leur côté, les établissements signataires se sont engagés à «encourager et favoriser la collaboration entre les professeurs, chercheurs et groupes de recherche afin de documenter, étudier et résoudre diverses problématiques soumises par les services de la Ville de Montréal»; à «participer, au besoin, aux missions de développement économique, social ou culturel dirigées par le maire»; et «développer une image de marque et une stratégie de marketing permettant de renforcer le branding de Montréal comme ville de savoir, de culture et d’innovation».