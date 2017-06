Ottawa investit 1 milliard $ dans la phase 2 du train léger d’Ottawa

Vingt-quatre heures après avoir confirmé une contribution du fédéral de 1,3 milliard $ pour la construction du Réseau électrique métropolitain dans la région de Montréal, Justin Trudeau a annoncé vendredi un investissement de 1,09 milliard $ pour la phase 2 du Réseau de train léger sur rail d’Ottawa.

Stage 2 LRT is a testament to the incredible work we accomplished by working collaboratively with our Provincial and Federal partners. pic.twitter.com/kek7V9iY3G — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 16 juin 2017

Le premier ministre canadien a indiqué que le train léger sur rail (TLR) aura un apport à la fois économique et écologique pour la capitale nationale, dont la croissance pourrait porter sa population totale à 1,14 million de personnes d’ici 15 ans.

«L’expansion du réseau de train léger sur rail d’Ottawa permettra aux résidents et aux visiteurs de se déplacer plus facilement afin de profiter de tout ce que notre capitale a à offrir, a dit Justin Trudeau. Cette expansion aidera les Canadiens à se rendre au travail à l’heure et à rentrer à la maison plus rapidement pour retrouver leurs familles. Elle contribuera aussi à rendre notre air plus propre et à créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.»

Le gouvernement fédéral avait déjà accordé 762 millions $ pour la phase 1 du Réseau de train léger sur rail d’Ottawa, qui porte le nom de Ligne de la Confédération.

Nous soutenons le train léger dans la RCN du Canada pour bâtir une ville fonctionnelle, pour tous. Merci pour le leadership @JimWatsonOttawa pic.twitter.com/0f6fGDWpl6 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 16, 2017

Le gouvernement de l’Ontario investira une somme équivalente à celle du fédéral, alors que la Ville d’Ottawa complétera le montage financier.

L’étape 2 du Réseau de train léger sur rail d’Ottawa, avec ses 39 km et ses 23 stations, permettra de relier les secteurs est, ouest et sud d’Ottawa «de façon plus efficace».

