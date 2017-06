Québec écarte les producteurs privés d’un forum sur le cannabis

Le gouvernement Couillard a décidé d’écarter le secteur privé du forum d’experts sur l’encadrement du cannabis qui se tiendra à Montréal lundi.

Pourtant des acteurs principaux de l’industrie du cannabis thérapeutique (et bientôt récréative) au pays, les producteurs privés de marijuana ne sont plus les bienvenus à ce forum composé d’une vingtaine d’experts nationaux et internationaux.

Les producteurs de marijuana avaient pourtant été invités à participer à cette grande consultation décrétée par Québec. Leurs noms ont été rayés et désinscrits de la liste au cours des derniers jours.

Dans un courriel envoyé jeudi après-midi aux producteurs par le ministère de la Santé publique, dont le «Journal de Québec» a obtenu copie, on peut lire que «les représentants de la vente au détail et de l’entreprise privée ne faisaient pas partie des personnes identifiées pouvant contribuer aux échanges tenus lors de cet événement».

Le ministère de la Santé publique a décidé par conséquent de retirer les noms des représentants du secteur privé de la liste des participants à ce forum.

Au bureau de la ministre déléguée à la Santé publique Lucie Charlebois, personne n’était disponible pour commenter le dossier vendredi.

Loi-cadre cet automne

Lors de l’annonce de ce forum au début juin, la ministre Charlebois avait pourtant laissé entendre que tout était sur la table et que le gouvernement ne partait pas avec aucune idée préconçue.

Ce forum ainsi que des consultations publiques régionales à l’automne devraient permettre au gouvernement Couillard d’avoir en mains tous les éléments de réflexion pour la préparation d’une loi-cadre d’ici la fin de l’année.

Si tout va comme prévu, Ottawa prévoit que la consommation de cannabis à des fins récréatives deviendra légale le 1er juillet 2018.