Québec se donne des pouvoirs pour sévir contre les mauvaises garderies

Québec veut se donner davantage de pouvoir pour lutter contre les mauvaises pratiques en garderie, incluant les plus petits établissements.

Le projet de loi «visant à améliorer la qualité éducative» déposé par le ministre Sébastien Proulx au dernier jour de la session parlementaire affirme explicitement qu’un éducateur ou éducatrice ne peut:

-Appliquer des mesures dégradantes ou abusives;

-Faire usage de punitions exagérées;

-Dénigrer;

-Faire des menaces ;

-Utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant;

-Faire peur;

-Porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi.

«Bien des choses vont de soi dans notre société, mais parfois il faut être en mesure de les encadrer pour faire des suivis. [Des situations problématiques], on en a vu, on en a connu. Il faut être capable d’intervenir», a lancé le ministre de la Famille lors d’une courte mêlée de presse.

En plus de cela, la pièce législative va permettre à Québec d’encadrer les garderies de quatre places (la limite précédente était de six places) et imposera un régime pédagogique pour toutes les garderies, même si elles ne sont pas subventionnées.

Québec va aussi freiner le développement de ces garderies privées. Pour l’instant, à partir du moment où un entrepreneur répond aux critères, il peut obtenir un permis. À l’avenir, le gouvernement va prendre en compte le nombre de place nécessaire dans la région ou dans la communauté visée.

«Il y a des secteurs et des communautés où il y a encore des besoins de développement, dans d’autres, on va se retrouver avec trop de places disponibles pour le nombre d’enfants. Il faut être capable d’intervenir pour ne pas continuer un développement sans réfléchir à l’Avenir», a expliqué M. Proulx.

Il est important d’ajouter ces conditions pour ne pas saturer le marcher et «fragiliser les organisations» déjà existantes.