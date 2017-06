Se sachant condamnés, ils appellent leurs parents pour dire adieu

Deux jeunes Italiens récemment installés à Londres, prisonniers dans leur appartement de la tour Grenfell lors du violent incendie, ont réussi à parler à leur famille et à faire leurs adieux quelques minutes avant de trouver la mort.

Gloria Trevisan et Marco Gottardi venaient à peine d’emménager dans leur appartement situé au 23e étage de cette tour aujourd’hui carbonisée.

Lors de l’incendie, Gloria Trevisan et Marco Gottardi, ont pu téléphoner à leur famille en Italie pour leur dire à quel point ils les aimaient, en les informant qu’un incendie embrasait l’édifice, rapporte le Mirror.

Instagram | AFP

«Merci de tout ce que tu as fait pour moi», a dit Gloria à sa maman, quelques minutes avant de périr dans le brasier.

Marco a tenté courageusement de garder son calme, mais il a finalement admis à sa famille qu’ils voyaient le feu monter rapidement aux étages.

Gloria a appelé ses proches en Italie à 3h du matin en leur disant qu’un feu avait éclaté, et qu’elle et son fiancé attendaient d’être secourus.

«Ils voulaient descendre, mais ils voyaient les flammes monter dans les escaliers, et la fumée était de plus en plus intense», a raconté le père de Gloria au journal italien «Il Mattino di Padova».

#spettacolo ❤ Une publication partagée par Gloria Trevisan (@glo_trevi) le 6 Juin 2017 à 11h36 PDT

Quelques secondes après cette conversation, la ligne a coupé. Son père dit avoir tenté de rappeler des centaines de fois, sans succès.

Marco a appelé sa famille à 3h45 du matin, et une autre fois 15 minutes plus tard.

«Dans le premier appel, Marco nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il essayait de minimiser la situation, probablement pour ne pas nous inquiéter. Mais dans le second appel, et cela, je n’arrive pas à me l’enlever de la tête, il a dit qu’il y avait de la fumée, que beaucoup de fumée montait. Nous sommes restés au téléphone jusqu’à la dernière minute. À 4h07, il nous a dit que la fumée avait envahi son appartement, et que la situation était devenue une urgence. La ligne a coupé et à partir de ce moment, nous n’avons plus eu de contact» a dit son père au même journal italien.

L’avocat des familles a indiqué que l’appel des jeunes à leurs familles leur indiquait clairement qu’ils ne s’en sortiraient pas.

En amour avec la vue

Les deux jeunes, tous deux diplômés en architecture, avait emménagé il y a moins de trois mois à Londres. Ils ont choisi de s’installer au 23e étage en tombant littéralement en amour avec la vue.

Dans les jours précédents, le violent incendie, Gloria Trevisan, avait publié quelques photos montrant à quel point elle appréciait la vue de son appartement.

#goodnightlondon 🌙 Une publication partagée par Gloria Trevisan (@glo_trevi) le 10 Avril 2017 à 13h45 PDT

«Spectaculaire», avait-elle écrit sur son compte Instagram, en publiant la photo d’un arc-en-ciel, et ce, une semaine seulement avant de trouver la mort dans la tour infernale.

La mort de Gloria et Marco a été confirmée, mais il reste encore des dizaines de victimes à être identifiées. Certaines pourraient ne jamais l’être.

#bellinoi ❤ #aperitif #saturday #night #couple #love #london Une publication partagée par Gloria Trevisan (@glo_trevi) le 27 Mai 2017 à 11h12 PDT