Shania Twain revient avec «Now»

La chanteuse de country pop canadienne Shania Twain revient avec un nouvel album, «Now», après un long passage à vide.

L'icône de la country âgée de 51 ans sortira ce cinquième album le 29 septembre, soit 15 ans après le quatrième, en 2002.

Elle en a dévoilé le premier simple, «Life's About to Get Good», qu'elle a écrit elle-même à l'instar du reste de l'opus, mais contrairement à ces précédents albums sur lesquels elle avait travaillé avec son mari, Mutt Lange.

Après son divorce d'avec celui-ci, la chanteuse affirme avoir perdu sa voix en raison de troubles émotionnels, et a dû suivre une longue thérapie pour la retrouver.

«Bien sûr, c'était effrayant de revenir après toutes ces années et écrire un album toute seule, ce que j'ai fait à dessein pour sortir de ma zone de confort pour vraiment me trouver et me redécouvrir en tant qu'auteure», a-t-elle expliqué vendredi sur la chaîne NBC, juste avant un concert au Rockefeller Center de New York.

Très populaire durant les années 1990, Shania Twain a vendu 75 millions d'albums, portée notamment par des tubes tels que «You're Still the One».