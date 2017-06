Stingray crée 400 emplois et agrandit son siège social

Alors que plusieurs sièges sociaux quittent Montréal, Stingray agrandit le sien et embauche 400 personnes, a annoncé l’entreprise ce matin, à ses bureaux du Vieux-Montréal, en présence de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et du maire de Montréal, Denis Coderre.

«Nous avons récemment dévoilé des résultats annuels inégalés pour l’exercice 2017. Il nous fallait donc une superficie additionnelle de 30 000 pieds carrés pour accueillir les 400 nouveaux employés qu’il nous faut embaucher pour suivre la cadence de notre croissance», a déclaré M. Éric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray.

En tant que montréalaise, je suis fière de voir @Stingray_Music encourager nos industries créatives, & faire rayonner #MTL partout dans le 🌎 pic.twitter.com/oQUCdqVleZ — Mélanie Joly (@melaniejoly) 16 juin 2017

Stingray est basé à Montréal depuis ses débuts, il y a dix ans. L’identité montréalaise et son appartenance à la métropole font partie intégrante de la culture de l’entreprise, a insisté M. Boyko.

Des acquisitions de taille

Les acquisitions récentes de Yokee et de C Music TV, les acquisitions à venir, et les nouvelles ententes de service avec Amazon et Comcast, poussent l’entreprise à croître. Les produits de Stingray ont récemment dépassé la barre des 100 millions $.

«Cette annonce est un bel exemple que la reprise économique de la métropole est bien réelle. Les 400 emplois créés aujourd'hui amélioreront la qualité de vie des Montréalais et je ne peux que m'en réjouir», a déclaré Denis Coderre, maire de Montréal.

Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a salué l’entreprise qui démontre que l’industrie créative peut s’adapter au marché actuel en faisant preuve d’innovation. «Ce sont des changements comme ceux-ci qui assureront la prospérité de ce secteur clé», a-t-elle résumé.

Rappelons que Stingray compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud.