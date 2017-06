Un chasseur de python capture une bonne prise

John Hammond a eu «l’honneur» d’être engagé comme chasseur pour débarrasser les Everglades, en Floride, des pythons qui sont considérés comme une espèce invasive.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«Ils deviennent très fâchés quand on les attrape», s’exclame le chasseur de python John Hammond.

«Les serpents mangent les proies d’autres animaux, par exemple, les lapins ou les souris que normalement les renards devraient manger», explique le chasseur.

Quand il a trouvé le nid du python près d’une roche, à proximité d’un parc, le serpent n’était pas seul. Il y avait 40 œufs son nid.

Si John Hammond n’avait pas fait cette découverte, éventuellement plusieurs centaines voir milliers d’autres pythons aurait pu voir le jour assez rapidement.

John Hammond assure qu’il continue sa chasse aux pythons pour sauver les Everglades.

Les pythons sont accusés de faire descendre rapidement les populations de mammifères dans les Everglades.

L’État de la Floride engage de plus en plus de chasseurs de python et est en train d’agrandir la zone où ces derniers peuvent chasser cette espèce de serpent invasive.