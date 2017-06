Un homme de Calgary arrêté pour cybervoyeurisme

Un homme de 42 ans été arrêté, jeudi, par le Service de police de Calgary et il fait face à des accusations de voyeurisme après avoir mis en ligne des photos prises à l’insu de plus d’une centaine de femmes et adolescentes par l’entremise du compte Twitter «CanadaCreep».

Les images jugées obscènes et indécentes ont forcé plusieurs internautes à signaler le compte aux administrateurs de Twitter, si bien qu’il a été fermé, mardi matin. Le compte était actif depuis plus d’un an et comptait 17 000 adeptes.

L’affaire a largement été médiatisée par les médias albertains depuis le début de la semaine.

Trois femmes se sont reconnues sur les photos et elles ont porté plainte au Service de police de Calgary, lundi. Les enquêteurs en cybercriminalité ont ouvert une enquête qui les a menés au présumé propriétaire de ce compte.

Jeffrey Robert Williamson serait l’homme derrière ce compte Twitter. Il prenait entre autres en photo les poitrines des femmes qui portaient des vêtements serrés ou un décolleté plongeant ou leurs fesses dans des pantalons moulants.

Des vidéos montrant des femmes en jupes, entrain de déambuler dans les rues de Calgary, ont également été mises en ligne.

Un mandat de perquisition a permis aux policiers de trouver des centaines de milliers de photos dans les ordinateurs et disques durs du suspect, certaines dataient même de 2012.