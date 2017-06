Une fillette de 3 ans meurt lors d’une visite chez le dentiste

Une fillette de trois ans est morte lundi alors qu’elle subissait une intervention chez un dentiste de Stockton en Californie.

Selon sa mère, Daleyza Avila Hernandez souffrait d’une dent et avait été référée à une clinique dentaire pour enfants de la ville par un autre dentiste.

«Tout ce que j’ai fait, c’est l’emmener chez le dentiste pour qu’ils la soignent. Trente minutes plus tard, on venait me voir pour me dire qu’elle était morte», a raconté la mère de l’enfant, Araceli Avila, à la chaine de télévision KTXL.

«Je ne veux pas qu’une telle chose arrive à une autre mère de famille.»

Mme Avila a expliqué qu’elle n’avait pas eu accès à l’endroit où l’intervention de sa fille avait lieu et qu’elle patientait dans la salle d’attente lorsqu’elle a vu une ambulance arriver.

«Je me suis levée et je suis allée avoir ce qu’il se passait en pensant "ils viennent pour un enfant". Je n’ai jamais imaginé que c’était pour ma fille», a-t-elle indiqué.

Selon le responsable de la clinique dentaire, David Thompson, la fillette aurait fait une réaction à l’anesthésiant et aurait été conduite à l’hôpital le plus proche où elle est finalement décédée.

«C’est une terrible tragédie. Toutes nos pensées et nos prières sont avec la famille de Daleyza», a-t-il dit.

M. Thompson n’a pas donné de détails sur l’anesthésiant utilisé et sur le dentiste impliqué dans ce drame.

Il a seulement précisé qu’en plus du dentiste et de l’anesthésiste, deux autres membres du personnel médical de la clinique se trouvaient dans la salle d’examen au moment de l’incident.

«Nous soignons des enfants tous les jours. C’est notre mission principale. Mais nous savons que cela peut être risqué parfois.»

Une enquête a été ouverte par l’ordre des dentistes de Californie et par le Service de police de la Ville de Stockton.