10 secrets sur «House of Cards»

Comme on a pu le constater au cours des dernières années, la politique peut être un véritable cirque. La populaire série a su bien saisir l’air du temps. Dans la cinquième saison de l’émission, lancée récemment sur Netflix, nous retrouvons Frank et Claire Underwood en plein scandale.

Il y a lieu de se demander si le vil président n’a pas inspiré, depuis son arrivée en ondes, certains politiciens bien réels...

1. Dans les coulisses du pouvoir

Michael Dobbs, l’auteur de la version originale de «House of Cards», diffusée en Grande-Bretagne au début des années 1990, fut secrétaire général sous Margaret Thatcher en 1986 et 1987; de là sa connaissance des rouages de la politique. De son côté, Beau Willimon, qui a signé l’adaptation américaine, a également travaillé pour nombre d’hommes et de femmes d’État au fil de sa carrière, dont Hillary Clinton.

2. Pose officielle

Tel un véritable président, Frank Underwood a vu son portrait être affiché à la Smithsonian’s National Portrait Gallery de Washington aux côtés de ceux des anciens chefs de la nation, un honneur qui démontre l’impact du personnage. «Je suis un pas plus près de convaincre le pays que je suis véritablement le président», a blagué Kevin Spacey lors du dévoilement de la photo. Par ailleurs, pour faire la promotion de la nouvelle saison de «House of Cards», Spacey a posé pour un ancien photographe de la Maison-Blanche.

3. Une question de style

Afin de convaincre Robin Wright de se joindre au projet, le réalisateur et producteur David Fincher lui a offert d’avoir un certain contrôle créatif sur le développement de son personnage. Côté vestimentaire, c’est la styliste canadienne Kemal Harris qui est derrière le look sans faille de l’ambitieuse Claire Underwood. Elle s’est notamment inspirée de Caroline Kennedy pour la création du style vestimentaire de la dame. «Évidemment, Caroline n’est pas une femme horrible comme peut l’être Claire, a expliqué la styliste, mais elle a ce même mystère et ce raffinement. Elle intimide les hommes et elle attire les femmes qui veulent être aussi fortes qu’elle. Et elle reste très féminine. Elle n’a pas besoin de porter un tailleur masculin pour se tailler une place dans un milieu d’hommes.» La créatrice de looks se serait également inspirée de Lady Di afin de donner une image séduisante à la première dame. «Diana avait cette réserve presque mystique qui intriguait le monde. Et ni Caroline ni elle n’a eu besoin de montrer ses jambes ou sa poitrine: elles étaient très sexys même avec des boutons jusqu’au col, tout comme Claire.»

4. Buzz chinois

L’émission jouit d’une grande popularité en Chine, où elle est diffusée sur Sohu, l’équivalent chinois de Netflix. En 2014, le diffuseur asiatique a par ailleurs annoncé que la série était majoritairement visionnée par des employés de l’État, dont Wang Qishan, un des plus influents dirigeants du parti communiste.

5. Une intrigue qui promet

La cinquième saison, mise en ligne par Netflix, est la première à ne pas être supervisée par Beau Willimon. Un duo d’auteurs qui ont travaillé aux précédentes saisons a pris sa relève, soit Melissa James Gibson et Frank Pugliese. Au cours des nouveaux épisodes, les spectateurs découvriront où en sont les Underwood à la suite de leur réconciliation après s’être livré une cinglante bataille. Et une fois leurs couteaux rangés, nous promet-on, ils ne tenteront plus de se faire aimer par le public et les médias; ils choisiront plutôt de régner par la peur. Ceci dit, considérant que Frank a été affaibli après avoir été atteint d’une balle et que ses méfaits ont été exposés par un journaliste du «Washington Herald», on peut se demander si Claire n’en profitera pas finalement pour prendre la place de son mari...

6. Un fan inconditionne

L’ex-président des États-Unis, Barack Obama, compte parmi les grands fans de l’émission. On peut imaginer que l’homme politique, qui a dû faire face à des adversaires coriaces et pas toujours nets durant son règne, avait des raisons bien personnelles d’aimer la série. Il a d’ailleurs averti ses abonnés sur Twitter qu’il avait horreur des «spoilers»: vous voilà avertis!

7. Talent animal

Lors de la deuxième saison de «House of Cards», l’équipe a dû utiliser trois cochons d’Inde, baptisés Oscar, Lucas et Encore, pour incarner Cashew, le complice du hacker de service, Gavin. Sans doute le plus talentueux du groupe, Oscar a tourné environ 90 % des scènes où apparaît le sympathique rongeur. Nos trois amis étaient-ils membres d’un quelconque syndicat de comédiens? Seul leur toiletteur le sait...

8. Trump visé?

Lors d’une entrevue avec l’animateur Stephen Colbert, l’interprète de Frank Underwood, Kevin Spacey, a admis qu’il s’adressait directement à Donald Trump lorsque son personnage parlait à la caméra. «C’est la vérité et c’est comme ça depuis le début, a expliqué le comédien. Lorsque je regarde la caméra, je ne parle qu’à une personne, à une personne seulement, et c’est à lui.»

9. Blessure de guerre

En posant pour une promo, Kevin Spacey s’est brûlé la main alors qu’il tenait entre ses doigts un drapeau enflammé. Pour camoufler la blessure, son personnage s’est lui aussi brûlé la main, en renversant un café. C’est ce qui explique pourquoi Underwood porte un bandage dans le neuvième épisode de la troisième saison.

10. La part d’ombre

Malgré les théories sur la série, l’auteur Beau Willimon ne croit pas que Frank Underwood soit un sociopathe, comme il a maintes fois été décrit. «Je crois qu’il ne l’a jamais été. Tous les meurtriers ne sont pas des sociopathes. Un sociopathe, c’est un individu qui est incapable d’empathie. Dans le cas de Frank, nous voyons son empathie dans l’amour qu’il éprouve pour sa femme et dans ses amitiés. Il a accès à cette zone du cerveau qui permet de se connecter avec les autres. Parfois, il doit se déconnecter de cette partie de lui-même, comme tous les politiciens le font, mais jamais nous n’avons approché le personnage sous cette optique. Nous cherchons l’humanité en lui. C’est beaucoup plus intéressant de voir les contradictions qui existent en lui, les oppositions entre son humanité et son caractère sans pitié.»