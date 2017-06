Compléter le Grand défi Pierre Lavoie à 72 ans

À 72 ans, Roger Labonté, le doyen de la neuvième édition du Grand Défi Pierre Lavoie, entend compléter le périple du 1000 km à sa première participation, dimanche au Stade olympique.

«Quand on est en santé et en forme, je pense que c'est ce qui compte. Il faut avoir tout le temps des rêves dans la vie. Je me disais que j'aimerais ça un jour être capable de le faire et pédaler avec Pierre (Lavoie). J'ai eu la chance (de le faire). J'étais vraiment content», a déclaré le septuagénaire lors de la conclusion de l’étape reliant Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant, samedi.

Depuis le départ à La Baie, jeudi, le doyen a plus de 300 km au compteur. Et ce n’est pas les intempéries ou les dénivellations difficiles qui vont l’arrêter.

«Dans ma tête, je n’ai pas 72 ans. Je mets ça à l’envers, je mets 27 ans. J’exagère peut-être un peu, mais c’est correct», dit-il avec une joie de vivre.

Pour M. Labonté, le mot découragement n’existe pas.

«C’est de la motivation. Tu veux atteindre un but, tu pousses parce que dans la vie c’est ça», conclut-il tout en ajoutant qu’il est très bien entouré avec de bons amis qui sont dans la quarantaine et la cinquantaine.